"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью на уровне $48,6 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Фонд с привязкой к медицинским прорывам за последние шесть месяцев окреп на 24,5% на фоне начавшегося отскока биотеха за океаном. Для отрасли складывается благоприятный сценарий, с каждым годом FDA одобряет все больше новых препаратов, и биотех оказался на передовой инновационных разработок. Вместе с тем стоит иметь в виду, что вложения в компании с прорывными разработками и нулевой выручкой не относятся к классическим активам сектора здравоохранения и не имеют "защитных" свойств - напротив, это высокорисковые вложения", - пишет эксперт.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США.

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