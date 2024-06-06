Возможно возвращение котировок нефти в диапазон $85-90/барр. во 2П24 - Freedom Finance Global

Возможно возвращение котировок нефти в диапазон $85-90 за баррель Brent во втором полугодии текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мы полагаем, что обвал цен на нефть на прошлой неделе был связан не столько с обнародованным анонсом будущего постепенного увеличения добычи нефти, сколько с ожиданиями жёстких заявлений ФРС относительно денежно-кредитной политики 12 июня и связанным с этим краткосрочным подъёмом доллара США, - пишет эксперт. - Временное снижение цен на нефть может оказаться стимулом для увеличения спроса на нефть в Китае уже в ближайшее время, а также, возможно, для возобновления покупок нефти в стратегический резерв со стороны США. Мы ожидаем, что во втором полугодии текущего года цена нефти Brent на фоне высокого спроса и всё ещё сохраняющихся добровольных ограничений добычи нефти со стороны ОПЕК+ может вернуться на уровни в $85-90 за баррель".

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