"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям НЛМК

"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и целевую цену на уровне 286 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"НЛМК" в последние дни продемонстрировали сильное падение, что обусловлено общей коррекцией российского рынка и дивидендным гэпом, - пишет эксперт. - ем не менее мы считаем текущий момент подходящим для покупки бумаг компании. В отличие от коллег по цеху "НЛМК" сохранил значительную долю экспорта, в том числе на западные рынки, что позволяет компании более гибко реагировать на сокращение внутреннего спроса на сталь. Также ожидаемый рост форвардного дивиденда за 2024 год. позволяет рассчитывать на закрытие дивидендного гэпа в обозримой перспективе".

В то же время долгосрочным риском в бумагах "НЛМК", по мнению Данилова, остается полный запрет на ввоз российских стальных полуфабрикатов в Евросоюз с 1 октября 2028 года.

На взгляд аналитика, текущая стратегия "НЛМК" состоит из двух компонентов: девистиция части активов и поиск новых рынков для сбыта или переработки российских слябов. "Согласно нашим расчетам, на конец текущего года денежная подушка на балансе "НЛМК" превысит 300 млрд рублей, и у компании будет чуть меньше 4 лет для конвертации данных средств в новые производственные активы в азиатском регионе", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.