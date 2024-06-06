Акции Мечела в настоящее время непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" в настоящее время не являются инвестиционно привлекательными на долгосрочном горизонте, учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке угля и возможное увеличение налоговой нагрузки на угольную отрасль, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"В настоящее время российские угольные компании столкнулись с определенными трудностями, в том числе обусловленными низким уровнем цен реализации угля на фоне снижения спроса со стороны Китая и Индии. При этом, по данным Росстата, сальдированная прибыль угольных компаний России в первом квартале 2024 года снизилась на 96,9% относительно аналогичного периода прошлого года, - отмечают эксперты в обзоре. - Также в начале июня стало известно, что Минфин предложил с 2025 года увеличить НДПИ на коксующийся и энергетический уголь. Предложенная дополнительная надбавка к ставке НДПИ составляет 10% от превышения цен в морских портах Дальнего Востока, пороговая цена для энергетического угля установлена на уровне $100 за тонну на базисе FOB Восточный NAR 5500, пороговая цена для коксующегося угля - на уровне $140 за тонну. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу внесены в Госдуму 3 июня".

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