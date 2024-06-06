S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5325-5380п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5325-5380 пунктов в четверг, динамика фьючерсов носит нейтральный характер, волатильность в ходе предстоящей сессии будет средней, но на открытии возможен ее скачок, вызванный решениями ЕЦБ по ставке и публикацией данных по рынку труда, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова.

"S&P 500 обновил исторический максимум, подтвердив силу "быков". Следующая цель - это психологически значимый уровень 5400 пунктов. Заметим, что индикатор RSI еще не достиг зоны перекупленности, поэтому потенциал восходящего движения сохраняется. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка - 5300 пунктов", - отмечает эксперт.

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