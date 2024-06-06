Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций NIO

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций NIO, сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Эмитент представил отчетность за 1К24. Выручка сократилась на 7,2% г/г (до CNY9,9 млрд), что немного ниже консенсус-прогноза Bloomberg. Чистый убыток составил CNY4,9 млрд против ожиданий в CNY4,4 млрд. Прогноз выручки на 2К24 (в диапазоне CNY16,59-17,14 млрд), однако, превзошел оценки (CNY14,38 млрд). Ввиду финансовых результатов хуже прогноза мы ожидаем давления на акции в краткосрочной перспективе. Вместе с тем отметим позитивные ожидания компании по выручке на текущий квартал, которые подкреплены опубликованной статистикой поставок в апреле и мае", - указывает эксперт.

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