Предпосылок для восстановления рынка ОФЗ пока нет - Альфа-банк

Неопределенность в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России сохранится и после июньского заседания регулятора что будет препятствовать восстановлению рынка рублевых гособлигаций, считают аналитики Альфа-банка.

"Доходность индекса гособлигаций RGBI в мае подскочила до 15,33%, что стало новым максимумом с марта 2022 года, когда на пике доходность индекса составляла 15,1%. Рост доходности ускорился во второй половине мая, когда статистика по инфляции в мае и по темпам роста кредитования в апреле в совокупности с высказываниями представителей ЦБ РФ усилили опасения инвесторов, что 7 июня ключевая ставка будет повышена. Консенсус указывает на то, что большинство аналитиков не ожидают подъема ставки на июньском заседании, в то время как ставки денежного рынка транслируют ожидание подъема на 100 б.п. (до 17% годовых), - отмечают эксперты в обзоре. - Мы полагаем, что при любом из вариантов давление на рынок ОФЗ сохранится. Отсутствие явных признаков дезинфляции и ослабления потребительского спроса в совокупности со значительным недовыполнением плана по размещению ОФЗ во 2К24 (Минфин разместил объем 423,7 млрд руб. по номиналу при квартальном плане 1 трлн руб.) не создают предпосылок для восстановления вторичного рынка ОФЗ. Вероятно, неопределенность в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки сохранится и после заседания ЦБ, что будет препятствовать восстановлению рынка облигаций".

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