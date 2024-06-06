Сохранение ставки ЦБР на уровне 16% является базовым сценарием на 7 июня - Райффайзенбанк

Базовым сценарием заседания ЦБ РФ 7 июня остается сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция по состоянию на 3 июня сложилась на уровне 8,1% г/г, - отмечают аналитики. - Месячная оценка, скорее всего, также окажется в диапазоне 8,1-8,2% г/г, что соответствует месячным темпам с исключением сезонности в 0,5-0,6% м/м. Таким образом, инфляционный фон скорее остается на уровне апреля. Однако, дезинфляционный тренд, на который мог рассчитывать ЦБ, все же не устанавливается. На наш взгляд, оценки инфляции последних недель существенно не изменили картины, а решение регулятора будет во многом зависеть от его восприятия инфляционной картины в перспективе 4-6 кварталов. В нашем базовом сценарии мы ждем сохранения ключевой ставки на уровне 16%. По сути, единственным аргументом за повышение ключевой ставки на ближайшем заседании стали комментарии регулятора о том, что этот вариант всерьез будет рассматриваться, а также то, что рынок сейчас явно ждет повышения ставки".

С другой стороны, эксперты банка видят набор аргументов в пользу сохранения ключевой ставки (хотя риски ее повышения считают существенными): "Во-первых, инфляция остается умеренной, в особенности с корректировкой на вклад волатильных компонент. Во-вторых, новый план бюджета хоть и предполагает рост дефицита, по сути не является смягчением фискальной политики. В-третьих, эффективность дополнительного повышения ключевой ставки сейчас неочевидна, и регулятор вполне может ограничиться жестким вербальным сигналом".

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