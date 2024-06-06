"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 748 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 748 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,67%, стоп-приказ: 669 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представила отчетность за I квартал 2024 года по РСБУ. Чистая прибыль составила 68,4 млрд рублей (против 50,12 млрд рублей год назад), указывают аналитики.

"С технической точки зрения боковая тенденция продолжается, цена близко к нижней границе диапазона. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 669 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07", - отмечают эксперты "Финама".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, также у компании есть своя сеть АЗС.

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