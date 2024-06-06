Альфа-банк понизил до "держать" рекомендацию для акций "Аэрофлота" и повысил целевую цену до 65 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 14% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале эксперта банка Анастасии Егазарян.

По итогам 1К24 выручка ПАО "Аэрофлот" увеличилась на 54% г/г, напоминает эксперт. Средняя доходность за период выросла на 19% г/г, до 5,08 руб. на кресло-километр. На основании этих данных аналитики банка повысили прогноз по выручке на кресло-километр (доходности перелетов) на 2024 год на 10%, до 5,2 руб/ккм.

Также эксперты Альфа-банка пересмотрели прогнозы по пассажиропотоку в 2024 году, увеличив его на 1 млн человек (+2%) до 52,5 млн человек - это на 2% выше ожиданий компании, раскрытых в годовом отчете за 2023 год. "Новые вводные обусловили пересмотр прогнозов по выручке: прогноз на 2024 год повышен на 13%, прогноз на 2025 год - на 16%", - указывает Егазарян.

"Пересмотр наших прогнозов повлек за собой сопоставимое повышение целевой цены - на 20%, до 65 руб. за акцию. Так как потенциал роста к целевой цене составляет 14%, а это ниже стоимости акционерного капитала компании, которая равна 22% (рассчитана на основе безрисковой ставки на уровне 14%), мы понижаем нашу рекомендацию до уровня "держать", - отмечает стратег банка.

Негативными рисками для оценки, по мнению Егазарян, являются следующие факторы:

- неспособность компании обеспечить летную годность части парка и увеличение доли неиспользуемых самолетов;

- уменьшение выплат по возврату обратного акциза и топливному демпферу (обсуждения могут состоятся в 3К24);

- вмешательство в ценовую политику компании и, как следствие, негативная динамика в доходности ставок;

- значительный рост цен на топливо;

- распространение санкций на дочерние структуры группы.

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