Вероятно снижение котировок золота до $2340/унц. в ближайшей перспективе - "Финам"

Вероятно снижение котировок золота до $2340 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"Цена на золото в среду вновь прибавила 1,3%, а в четверг цена практически протестировала отметку $2375 за тройскую унцию, - отмечает эксперт. - Американский PMI в секторе услуг оказался, по расчетам ISM, не только лучше предыдущего значения, но и довольно ощутимо выше прогноза, составив 53,8 пунктов. Между тем, данные по Nonfarm от ADP получились слабыми и скорее разочаровали рынок (+152 тыс. vs. +173 тыс. в прогнозе). Сегодня заключительная публикация по количеству первичных заявок на пособия по безработице перед пятничными цифрами по рынку труда. На самом деле, ситуация пока так себе. Уровень безработицы завтра ждут на 3,9%, однако средний показатель по заявкам на пособия в мае существенно вырос. Сегодня еще стоит понаблюдать за цифрами от Challenger, Gray&Christmas по количеству сокращения, но мы уже не исключаем, что финальная цифра по уровню безработицы всё же может разочаровать рынки. Для желтого металла это, конечно, благоприятный фактор".

Технически ценовой коридор, по оценке Дудченко, остается "бычьим". Но несмотря на то, что цена сейчас находится выше $2360 за унцию, эксперт не спешит с выводами и не исключает в четверг коррекции вниз, возможно, вновь к отметке $2340 за унцию.

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