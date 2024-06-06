ЦБ РФ при повышении ставки 7 июня может прибегнуть к "шоковой терапии" - "Алор Брокер"

ЦБ РФ при повышении ключевой ставки 7 июня может прибегнуть к "шоковой терапии" и поднять ее выше 20%, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Данные по инфляции, которая за неделю по 3 июня ускорилась до 0,17% с 0,1% неделей ранее, во многом поубавили оптимизм. Годовая инфляция сейчас равняется 8,15%, что вдвое выше таргета ЦБ в 4-4,5% по этому году. Следовательно, резко увеличилась вероятность повышения ключевой ставки на заседании в пятницу. Есть мнение, что ЦБ может оставить ставку неизменной, ограничившись лишь ужесточением риторики. Мы его не разделяем, и считаем, что показатель будет повышен, о чем ярко свидетельствует рост депозитных ставок банков в последние дни. Будет хорошо, если ЦБ установит ставку на уровне 17% годовых, но мы не исключаем, что регулятор может прибегнуть к "шоковой терапии", задрав ее выше 20%", - пишет эксперт.

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