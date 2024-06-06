"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Мечела", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мечел" выпустил операционные результаты за 1К24. Несмотря на падение добычи угля на 14% к/к, что мы связываем отчасти с распродажей накопленных запасов и дополнительными вскрышными работами, продажи коксующегося угля подскочили на 8% к/к и 68% г/г на фоне рекордных инвестиций в прошлом году и частичного решения логистических проблем, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - Сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на бумагу. Мы ожидаем, что продажи коксующегося угля "Мечела" продолжат расти и поддержат финансовые показатели компании. Акции "Мечела" торгуются с мультипликатором P/E 3х, что ниже аналогов более чем в два раза".

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