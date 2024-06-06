Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 88-90 руб./$1 в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду не показывал выраженную динамику на фоне заметно снизившегося объема торгов. Из-за более низких ожидаемых в июне дополнительных НГД и фактических доходов за май Минфин объявил о сокращении покупок валюты. В результате чистые продажи юаней ЦБ в июне вырастут с 6,3 млрд руб./день до 8,1 млрд руб./день. Операции по бюджетному правилу нейтральны для курса, но в моменте новости об увеличении продаж валюты могут оказать рублю поддержку. В целом курс пары USD/RUB в ближайшие дни, вероятно, продолжит двигаться в сформировавшемся диапазоне 88-90 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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