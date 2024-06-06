"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ММК" договорился с ФАС о мировой по "делу металлургов", - отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - Мировое соглашение может снизить размер штрафа для "ММК", по аналогии с "Северсталью", до 800 млн рублей с 8 млрд рублей, что составляет менее 1% от капитализации. Напомним, что размер штрафа для "Северстали" был снижен примерно в 10 раз, до 900 млн рублей. Сохраняем позитивный взгляд на бумагу, которая торгуется ниже исторических значений на 15-20% по Р/Е".

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