Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3150-3210п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет в четверг к проторговке диапазона 3150-3210 пунктов в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Возможно сохранение консервативного настроя инвесторов на российском фондовом рынке в четверг: интрига относительно решения Банка России по ключевой ставке и его риторики после заседания в пятницу, 7 июня 2024 года, а также крепкий рубль способны удерживать участников рынка от покупок. Целевым на день по индексу Мосбиржи видим диапазон 3150-3210 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.