Акции Мечела непривлекательны для покупок - "Т-Инвестиции"

Акции "Мечела" непривлекательны для покупок, считают аналитики "Т-Инвестиций".

"Горнодобывающая компания опубликовала операционные результаты за первый квартал 2024 года, - отмечают эксперты. - Снижение добычи угля квартал к кварталу обусловлено ростом издержек и логистическими проблемами. В частности, на Восточном полигоне железнодорожной сети действуют ограничения на перевозку грузов. Сокращение производства чугуна и стали вызвано проведением обширной ремонтной программы на предприятиях металлургического сегмента. Компания отмечает, что за последний квартал значительно выросли издержки на добычу продукции и логистическое обслуживание (вкупе с введением пошлин на импорт угля в Китае), что привело к падению рентабельности. Мы не видим перспектив в акциях "Мечела" и не советуем их покупать".

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