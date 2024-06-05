"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций CGN Power с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне HKD2,45 за акцию, что предполагает потенциал снижения на 20% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"За последние 2 месяца акции CGN Power подорожали почти на 30%, однако мы не видим фундаментальных факторов для столь значительного роста, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - Результаты компании за 2023 год оказались хуже ожиданий аналитиков, поэтому прогноз по выручке и прибыли на 2024-2025гг пересмотрен в сторону понижения. Среди рисков для CGN Power мы выделяем внеплановые инциденты на АЭС компании и дальнейшее замедление экономического роста КНР".

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций КНР. Холдинг занимается строительством и эксплуатацией АЭС, а также оптовым сбытом электроэнергии.

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