"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 8100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 8100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,68%, стоп-приказ: 7132 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста стоит отнести сильные финансовые показатели компании и растущий свободный денежный поток", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения на графике акций компании сформировался спекулятивный разворотный сигнал - "бычье" поглощение. Идея на восстановление котировок к уровню 8100 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 7132 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

"ЛУКОЙЛ" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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