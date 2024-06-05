"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ГК "Астра" с прогнозной ценой 649 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Группы Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 649 рублей за штуку на среднесрочном горизонте, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эксперты обращают внимание на следующие факторы:

- Темпы роста выручки компании могут составить около 40-50% в год в период 2023-2028 гг., при этом маржинальность по EBITDA в среднем будет находиться в диапазоне 40-45% с высокой конвертацией в Free cash flow в том числе благодаря низкому уровня капекса.

- Еще один драйвер роста - ежегодные выплаты дивидендов.

- Компания провела SPO и планирует войти в состав индекса ММВБ, что так же привлечет деньги от индексных фондов.

Аналитики инвесткомпании также отмечают, что эмитент - главный игрок на рынке инфраструктурного ПО в РФ. Основным предложением компании для клиентов являются 15 продуктов, главным из которых является ОС Astra Linux на базе открытого кода с 2,5 млн лицензий на конец 2022 года. Продукты компании направлены на замещение решений от Microsoft Corp. и IBM, клиентская база включает более 22,5 тыс. уникальных заказчиков на конец 2023 года.

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