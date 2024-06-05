"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Северстали", сообщается в комментарии аналитиков.

"Озвученный эмитентом в новой стратегии развития прирост EBITDA (на 57% к 2028 году) близок к нашим оценкам, мы закладываем увеличение показателя на 63% по итогам 2028 года против 2023 года. Сохраняем нейтральный взгляд на бумагу, которая торгуется на исторических уровнях по Р/Е (7х), по текущим ценам на сталь и курсу рубля (М2М) дивидендная доходность составляет менее 10% на фоне высоких инвестиций", - указывают эксперты.

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