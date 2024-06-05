"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Ростелекома с прогнозной ценой 109 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с прогнозной стоимостью на уровне 109 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании

Эксперты отмечают следующие моменты:

- рост выручки эмитента на 8,9% г/г (до уровня 173,7 млрд рублей) по итогам первого квартала по МСФО;

- менеджмент компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 6,06 руб./акцию;

- основным среднесрочным драйвером для роста котировок бумаг "Ростелекома" может стать анонсированное менеджментом на осень 2024 года IPO РТК-ЦОД (основные специализации - центр обработки данных (ЦОД) или дата-центры).

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