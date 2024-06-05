Рубль, вероятно, будет торговаться около 89 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня в 89 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"В центре внимания - планы ОПЕК+ по постепенному возвращению объемов нефти на мировой рынок с октября. На рынке есть признаки ослабления спроса. Ожидаем, что в среду нефть марки Brent будет торговаться в интервале от $77 до $78 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Доходности гособлигаций во вторник снизились еще на 20 базисных пунктов. Причины - отмена еженедельных аукционов ОФЗ и ожидание реинвестирования крупных купонных выплат на текущей неделе. В среду котировки ОФЗ могут остаться на уровнях вторника", - отмечают в SberCIB.

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