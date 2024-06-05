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05 июня 2024 года 10:56
Рубль, вероятно, будет торговаться около 89 руб./$1 в среду - SberCIB
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня в 89 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "В центре внимания - планы ОПЕК+ по постепенному возвращению объемов нефти на мировой рынок с октября. На рынке есть признаки ослабления спроса. Ожидаем, что в среду нефть марки Brent будет торговаться в интервале от $77 до $78 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка. "Доходности гособлигаций во вторник снизились еще на 20 базисных пунктов. Причины - отмена еженедельных аукционов ОФЗ и ожидание реинвестирования крупных купонных выплат на текущей неделе. В среду котировки ОФЗ могут остаться на уровнях вторника", - отмечают в SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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