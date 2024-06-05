Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций "Московской биржи", говорится в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Эмитент во вторник опубликовал данные об объемах торгов за май и 5М24. Темпы роста в годовом сопоставлении остаются высокими по всем сегментам, хотя наблюдается некоторое замедление, отражающее эффект уже повышенной базы сравнения. По отношению к апрелю уменьшилось количество рабочих дней, к тому же на май приходится период отпусков. Тем не менее на валютном рынке оборот увеличился на 8-10% м/м, а на денежном и срочном остался примерно на том же уровне. Кроме факторов сезонности, спад активности на рынке акций (минус 14% м/м) обусловлен его коррекцией, тогда как на рынок облигаций, в первую очередь на размещение ОФЗ, повлияли процентные ставки, - отмечает эксперт. - Комиссионные доходы Московской биржи продолжают, как мы полагаем, увеличиваться, хотя и немного медленнее прежнего. Учитывая все еще растущие объемы торгов и благоприятное влияние высоких ставок на процентные доходы, сохраняем позитивный взгляд на компанию".

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