Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за май;

- индекс цен производителей еврозоны в апреле;

- ЦБ РФ опубликует объем валютных интервенций;

- занятость в частном секторе США в мае по оценке ADP;

- индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за май;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в апреле;

- квартальные результаты Dollar Tree;

- акционеры SFI обсудят дивиденды;

- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

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