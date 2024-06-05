Инерция к восстановлению рынка акций РФ может ослабнуть в среду - ПСБ

Инерция к восстановлению российского рынка акций может несколько ослабнуть на торгах в среду, целевой диапазон для индекса Мосбиржи на день составляет 3200-3250 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в рамках снятия перепроданности в течение торговой сессии среды постарается подняться к своей 200-дневной средней, находящейся у 3240 пунктов, целевым на день видится диапазон 3200-3250 пунктов. Полагаем, что повышенная нервозность на рынке из-за близости заседания ЦБ РФ (7 июня 2024 года), несущего основные новостные риски, будет сохраняться и сдерживать спрос на российские "фишки", - отмечает эксперт в комментарии.

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