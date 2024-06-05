Акции Северстали остаются привлекательными для покупок - инвестбанк "Синара"

Акции "Северстали" по-прежнему сохраняют инвестиционную привлекательность, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Эмитент во вторник представил стратегию развития на 2024-2028 гг. Мы в целом позитивно оцениваем ее и считаем поставленные цели по объемам производства и EBITDA достижимыми. Увеличение капзатрат в 2024-2025 гг. окажет, вероятно, давление на свободный денежный поток и размер дивидендов, однако "Северсталь" по-прежнему располагает большой денежной "подушкой", что может компенсировать потенциальное снижение дивидендной доходности, так как компания может выплачивать больше 100% FCF в виде дивидендов, - отмечает эксперт в комментарии. - Сейчас бумаги торгуются с накопленными дивидендами за 2023 год и 1К24 в размере 230 руб. на акцию (доходность составляет 12,5%), последний день торгов с дивидендами - 17 июня".

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