Индекс Мосбиржи может продолжить рост в среду - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи на торгах в среду может продолжить высокий технический отскок после глубокого провала, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи, кажется, "нащупал дно". Эмоции стихают, обороты снижаются - позавчера и была кульминация панических продаж на фоне "маржин-коллов". После безостановочного падения с майских максимумов потери рынка превышали 12%. На минимуме 3 июня было 3088 пунктов, и это значение конца декабря 2023 года. А на вечерней сессии вторника бенчмарк уже 3215 пунктов или на круг за сутки +2,4%. Волатильность остается очень высокой, процессы на рынке ускоряются: просто биржевой маятник качнулся теперь в обратную сторону - идет ожидаемый высокий технический отскок после глубокого провала, - пишет аналитик в обзоре. - Сопротивлений росту много - область 3200-3226 пунктов (в среду будет отработана), далее идут верхняя граница осеннего боковика под 3300 пунктами (есть вариант отработки на фоне ПМЭФ) и потерянная трендовая опора на 3400 пунктах (при условии умеренной жесткости пятничного ЦБ)".

По статистике, отмечает Зельцер, после аналогичных сильных майских падений уже в июне проходит восстановление. "В среднем +6% со "дна", сейчас отскок с дневного минимума понедельника по закрытию "вечерки" вторника свыше +4%. Пока все в рамках исторической частотности. Раздвигая горизонты, на полный выкуп 12%-го провала рынку может потребоваться уже 14% вверх и до шести месяцев, -указывает он. - Теоретически в рамках года еще успеваем выйти на фундаментальные 3650 пунктов. Если все так и получится, то состоявшаяся сильная коррекция дает интересные возможности на пополнение инвестиционных портфелей с доходностью на горизонте 2024 года значительно выше банковских вкладов".

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