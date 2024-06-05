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05 июня 2024 года 09:25
Индекс Мосбиржи может продолжить рост в среду - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи на торгах в среду может продолжить высокий технический отскок после глубокого провала, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Индекс Мосбиржи, кажется, "нащупал дно". Эмоции стихают, обороты снижаются - позавчера и была кульминация панических продаж на фоне "маржин-коллов". После безостановочного падения с майских максимумов потери рынка превышали 12%. На минимуме 3 июня было 3088 пунктов, и это значение конца декабря 2023 года. А на вечерней сессии вторника бенчмарк уже 3215 пунктов или на круг за сутки +2,4%. Волатильность остается очень высокой, процессы на рынке ускоряются: просто биржевой маятник качнулся теперь в обратную сторону - идет ожидаемый высокий технический отскок после глубокого провала, - пишет аналитик в обзоре. - Сопротивлений росту много - область 3200-3226 пунктов (в среду будет отработана), далее идут верхняя граница осеннего боковика под 3300 пунктами (есть вариант отработки на фоне ПМЭФ) и потерянная трендовая опора на 3400 пунктах (при условии умеренной жесткости пятничного ЦБ)". По статистике, отмечает Зельцер, после аналогичных сильных майских падений уже в июне проходит восстановление. "В среднем +6% со "дна", сейчас отскок с дневного минимума понедельника по закрытию "вечерки" вторника свыше +4%. Пока все в рамках исторической частотности. Раздвигая горизонты, на полный выкуп 12%-го провала рынку может потребоваться уже 14% вверх и до шести месяцев, -указывает он. - Теоретически в рамках года еще успеваем выйти на фундаментальные 3650 пунктов. Если все так и получится, то состоявшаяся сильная коррекция дает интересные возможности на пополнение инвестиционных портфелей с доходностью на горизонте 2024 года значительно выше банковских вкладов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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