"Финам" повысил рейтинг акций Сургутнефтегаза до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" с "держать" до "покупать", сохранив при э том прогнозную цену на уровне 37,2 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С максимумов середины мая бумага снизилась в цене почти на 25% на фоне общей слабости российского рынка и рекомендации низкого, но полностью ожидаемого дивиденда по итогам 2023 года в размере 0,85 руб. на акцию (3% доходности). При этом "Сургутнефтегаз" за счет наличия частично рублевой "кубышки" выигрывает от роста процентных ставок, а обыкновенные акции в моменте выделяются практически рекордным в истории дисконтом к размеру "кубышки", - пишет эксперт. - Для расчета целевой цены обыкновенных акций мы применили оценку по мультипликатору EV/EBITDA 2024E относительно российских аналогов, однако не учитывали наличие у нефтяника многомиллиардной "кубышки" из-за неопределенных перспектив по ее использованию. Ключевыми рисками для акций эмитента являются возможности существенного укрепления рубля, снижения цен на нефть и нового роста налоговой нагрузки".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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