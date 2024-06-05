Рубль пассивен к доллару и юаню утром в ожидании новых мотиваций для заметного движения

Москва. 5 июня. Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже утром в среду, рубль не проявляет заметной активности в ожидании новых стимулов, способных сдвинуть курсовое равновесие.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,82 руб./$1 (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 6,51 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 12,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов демонстрирует инертность к доллару и юаню, валютные пары находятся в безыдейном состоянии в ожидании новых стимулов к движению. Ключевым событием недели для нацвалюты станет заседание Центробанка России 7 июня и решение по ключевой ставке, которая остается неизменной с декабря прошлого года - 16% годовых.

Кроме того, в среду в Петербурге открывается международный экономический форум, сигналы с которого от участников мероприятия могут закрепить или скорректировать сформировавшиеся прогнозы по ставке ЦБ.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил в Совете Федерации, что российская экономика находится в состоянии перегрева, поэтому жесткая политика Банка России рациональна.

"Высокая ставка всегда тормозит развитие экономики, естественно. Что сейчас делает Центральный банк? Он тормозит развитие экономики, потому что экономика перегрета очевидно", - отметил Греф.

"У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности - на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - подчеркнул глава Сбербанка.

По его словам, период времени с высокими ставками просто надо пережить.

"ЦБ проводит, на мой взгляд, достаточно рациональную политику сейчас. Хотя она неприятная, но она рациональная. Другого пути нет. Мы знаем примерно, когда по политическим причинам не поднимали ставки, и потом чем это заканчивалось. Последний пример - Турция", - отметил Греф.

Росстат в среду представит оценку ВВП за I квартал и блок статистики за апрель, в том числе данные по безработице и розничным продажам. В Китае, еврозоне и США будут обнародованы индексы экономической активности PMI в секторе услуг.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,50 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,21 за баррель, что на 0,05% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Сырьевой рынок перешел к уравновешенному состоянию после обвала котировок на опасениях избытка предложения на мировом рынке с учетом решения ОПЕК+. Альянс в минувшие выходные пролонгировал действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Возникшие риски роста предложения нефти уже через три месяца спровоцировали резкое снижение цен на нефть в сочетании со статданными, опубликованными в понедельник, которые показали усилившийся спад деловой активности в промышленном секторе США.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 опустился на 0,22%, японский Nikkei 225 снизился на 0,91%, гонконгский Hang Seng окреп на 0,24%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,47%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,15%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

По данным министерства торговли Соединенных Штатов, заказы промышленных предприятий в стране в апреле выросли третий месяц подряд - на 0,7% по сравнению с мартом. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал увеличение заказов на 0,6%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали подъема на 0,7%.

Индекс менеджеров по логистике (LMI), рассчитываемый рядом американских вузов, в мае повысился до 55,6 пункта по сравнению с минимальными за четыре месяца 52,9 пункта в апреле. Индикатор находится выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности в сфере логистики США от спада, девять из последних десяти месяцев, включая последние шесть. Из его подындексов сильнее всего изменился индикатор цен на транспортные услуги, подскочивший до максимальных с июня 2022 года 57,8 пункта с 44,1 пункта месяцем ранее.