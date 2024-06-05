Инвестбанк Galt & Taggart ожидает замедления роста экономики Грузии во II полугодии

Крупнейший грузинский инвестбанк Galt & Taggart прогнозирует замедление роста экономики Грузии во II полугодии из-за ожидаемого снижения деловой активности на фоне внутриполитической ситуации в стране, заявил экономист инвестбанка Лаша Кавтарадзе.

"На фоне текущих событий, исходя из создавшейся неопределенности, мы думаем, что во втором полугодии произойдет определенное замедление экономики. Причиной этого, мы считаем, является возможное замедление инвестиционной активности", - сказал Кавтарадзе, которого цитирует деловой портал bm.ge.

Он напомнил, что в начале этого года инвестбанк разработал два сценария роста экономики Грузии: базовый с увеличением ВВП на 6% и инфляцией в пределах 3% и оптимистический, который предусматривал рост экономики на 7% и инфляцию на уровне 2,5%.

По его словам, в начале года банк с повышенной вероятностью склонялся к оптимистическому сценарию на фоне придания Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз. Между тем, "сейчас мы склоняемся к росту на 6% - это наш базовый сценарий, но даже в этом сценарии меняются другие параметры". В частности, сейчас базовый сценарий допускает ослабление курса лари к доллару до уровня 2,78 лари/$1 (ранее - до 2,7 лари/$1). "Что касается ставки монетарной политики, мы не ожидаем ее пересмотра в этом году. Более того, курс монетарной политики близок к нейтральному, не по нашей оценке, а по оценке Международного валютного фонда", - сказал Кавтарадзе.

Экономист также отметил, что теперь инвестбанк дает более консервативную оценку поступления доходов от туризма в этом году. "При этом мы немного скорректировали показатель доходов от туризма. Если ранее мы ожидали $4,5 млрд, то теперь мы сократили эту цифру на $200 млн и теперь ожидаем $4,3 млрд", - сказал он.

По прогнозу инвестбанка, в 2025 году рост экономики Грузии замедлится до 4,5%, а инфляция превысит цель Нацбанка в 3%. "Это означает, что монетарная политика потребует ужесточения, а не смягчения", - добавил он.

В 2023 году ВВП Грузии вырос на 7% после роста на 10,4% в 2022 году.

В мае Нацбанк страны улучшил прогноз роста экономики в этом году с 5% до 5,6%, ожидая инфляцию на уровне 1,5% при целевом показателе не более 3%. Правительство Грузии ожидает увеличения ВВП в 2024 году на 5,2%, Азиатский банк развития - на 5%. Всемирный банк - на 5,2%, МВФ - на 5,7%, ЕБРР - на 5,2%.

По данным службы статистики Грузии экономический рост в апреле 2024 года по сравнению с апрелем прошлого года составил 11,8%. За январь-апрель ВВП вырос на 9%.

Как сообщалось, в Грузии с начала мая усилилась волатильность на финансовом рынке на фоне принятия парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал внутриполитический кризис и резкую критику со стороны Евросоюза и США. В частности, обменный курс лари снизился за это время более чем на 3%, а акции котирующихся на Лондонской фондовой бирже крупнейших грузинских банков - Bank of Georgia и TBC Bank - упали более чем на 25%.

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