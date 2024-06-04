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04 июня 2024 года 16:34
Банк "Санкт-Петербург" - одна из основных дивидендных историй сектора - "Велес Капитал"
Акции банка "Санкт-Петербург" остаются одной из основных дивидендных историй сектора на российском фоновом рынке, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки бумаг эмитента в начале июня пытаются расти, очевидно, получая поддержку от ожиданий сохранения жестких монетарных условий в РФ как минимум до конца текущего года. Так, не исключено, что ЦБ РФ на заседании этой пятницы повысит процентную ставку с текущих 16% или как минимум даст "ястребиный" сигнал на ближайшие месяцы. Кроме того, еще одним фундаментальным "бычьим" фактором для акций банка "Санкт-Петербург" летом могут выступать ожидания выплаты промежуточных дивидендов за 1П24, что выгодно отличает эмитента от других представителей банковского сектора", - пишет эксперт в обзоре. "С технической точки зрения цена акций банка остается в долгосрочном "бычьем" тренде, который берет свое начало в декабре 2023 года. В текущий период коррекции как самих бумаг, так и всего рынка, показатели дневного и недельного графиков несколько ухудшились, но все еще говорят об актуальности среднесрочного "бычьего" тренда как минимум при положении выше майского минимума 305 руб., достигнутого сразу после дивидендной отсечки, - указывает Кожухова в материале. - Краткосрочно стабилизация выше 348 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) откроет перед котировками дорогу в район исторического пика 376,98 руб. со следующей целью движения 400 руб. (потенциал роста от текущих значений - около 11%). При улучшении общих настроений на фондовом рынке и привлекательных дивидендах котировки акций могут развить рост и по ходу года стремиться к 500 руб. (потенциал повышения - около 39%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САНКТ/ПЕТЕРБУРГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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