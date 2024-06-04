"Финам" подтверждает рейтинг акций Cummins на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $297,6 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 5,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность Cummins за 1 квартал 2024 года оказалась близка к ожиданиям рынка, хотя и продемонстрировала снижение ключевых финансовых показателей, - отмечает аналитик Полина Щукина. - Выручка уменьшилась на 1% г/г, до $8,4 млрд, из-за падения спроса в Китае и Европе. Компания ожидает снижения выручки на 2-5% г/г в 2024 году. Маржа по EBITDA прогнозируется в диапазоне 14,5-15,5%. Cummins планирует продолжать генерировать сильный операционный денежный поток и высокую доходность для акционеров, с фокусом на реинвестирование для прибыльного роста, дивиденды и снижение долга. Ключевой фактор роста - внедрение новых разработок, концентрация на бизнесе энергетических решений и развитие бренда Accelera".

Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии. Сеть официальных представительств компании насчитывает более 500 дистрибьюторских центров и более 10 тыс. сертифицированных дилеров, обслуживающих клиентов в 190 странах мира.

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