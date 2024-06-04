"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $234 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,24%, стоп-приказ: $204,6, говорится в комментарии инвестиционной компании.

16 мая компания выпустила отчетность, показав выручку на 1,67% выше ожиданий, а чистую прибыль - на 5,16% выше. Благодаря устойчивому и последовательному генерированию свободного денежного потока аналитики западных инвестдомов прогнозируют стабильный рост показателей компании в 2024-2026гг, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $204,6 риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06", - указывают в "Финаме".

Applied Materials - американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых микросхем и плоскопанельных дисплеев.

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