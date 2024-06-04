Вероятный торговый диапазон для котировок нефти на июнь - $80-85/барр. - SberCIB

Вероятный торговый диапазон для котировок нефти на июнь составляет $80-85 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Котировки Brent стабилизировались в мае в узком диапазоне от $81 до $84 за баррель, а средняя цена барреля снизилась на $7, до $82,7, - констатируют эксперты. - Напряжённость на Ближнем Востоке спала, так что рынок переключил внимание на замедление роста мирового спроса на нефть. Считаем, что встреча ОПЕК+, которая прошла 2 июня, повлияет на нефтяные котировки в начале месяца. На ней страны-экспортёры продлили добровольные ограничения добычи до конца третьего квартала. Но уже с октября они планируют начать неспеша возвращать её на прежние уровни. То есть тактика альянса меняется. Ограничения поддержат цены на фоне летнего спроса на нефть. Ожидаем, что в июне цены будут в диапазоне от $80 до $85 за баррель".

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