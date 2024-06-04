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04 июня 2024 года 11:44

Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции, лидируют Ozon и ВТБ

Москва. 4 июня. Рынок акций РФ утром во вторник подрос в рамках коррекции после падения предыдущих дней, игроки закрывают часть коротких позиций в ожидании свежих новостей; внешние рынки подают негативные сигналы, также дешевеет нефть (Brent просела к $77,2 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3165 пунктов во главе с расписками Ozon и бумагами ВТБ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3166,97 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1123,34 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар просел до 88,79 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали расписки OZON (+4,1%), акции ВТБ (+3,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,5% и +1,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд на рынке акций все еще в силе, хотя пока преобладают эмоции. "Развязка" наступит в пятницу, когда ЦБ РФ объявит свое решение по ключевой ставке. Рынок уже заложил в цены акций и ОФЗ резкое повышение ставки ЦБ. Тем не менее вариант, при котором такого ужесточения не последует, также возможен, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на российском рынке акций сложились предпосылки для коррекционного отскока, которые начали реализовываться во вторник.

Для индекса МосБиржи после отскока накануне выше отметки 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика) появился сигнал на коррекцию с ближайшим сопротивлением 3190 пунктов. Индекс РТС при восходящей коррекции может протестировать 1120 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что после трех дней сильного падения индекс МосБиржи готов частично восстановиться, и при благоприятном исходе индекс может подняться выше 3200 пунктов. Однако стоит понимать, что это лишь передышка, полноценное восстановление рынка на данный момент невозможно. По итогам заседания ЦБ РФ в пятницу можно будет сказать точнее о сроках и вероятности дальнейшего роста индекса МосБиржи, считает он.

"Минфин РФ планирует повысить НДПИ для золотодобытчиков. По нашим оценкам, это приведет к сокращению чистой прибыли примерно на 4%. Для самого ПАО "Полюс" рисков нет благодаря рекордной маржинальности бизнеса в отрасли. Повысить налоговую нагрузку планируется и для угольной отрасли. Учитывая и так непростое положение для российских угледобытчиков, это может стать ощутимым изменением", - полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть Brent впервые с февраля опустились ниже $80 за баррель. Давление на цены оказывает ослабление геополитической напряженности, опасения снижения спроса со стороны Китая, а также ожидаемый рост предложения со стороны ОПЕК+ уже осенью. Добровольное сокращение добычи на 2,2 млн б/с было продлено альянсом до конца сентября 2024 года, а затем в течение года сокращения буду будут постепенно сворачиваться.

На рынке акций РФ негатив вокруг бумаг "Магнита" связан с тем, что они попали в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС. В битве за первенство в условиях консолидации на рынке ритейла "Магнит" проигрывает X5 Group по темпам роста финансовых показателей и рентабельности. "Магнит" стоит дороже, чем X5 Group, хотя и дешевле, чем "Лента" (MOEX: LNTA). Вместе с тем, реакция рынка в отношении дивидендов "Магнита" оказалась чрезмерно негативной, и нельзя исключать, что компания направит позднее нераспределенную прибыль на выплату дивидендов. Вместе с тем, в отношении акций "Магнита" есть драйвер для роста в виде погашения выкупленных акций у нерезидентов, полагают эксперты.

Тем временем, переговоры Китая и России по проекту "Сила Сибири - 2" зашли в тупик: КНР хочет закупать природный газ по близким к внутрироссийским ценам и не гарантирует объемы закупок. "Газпром" такой расклад не устраивает, компании нужен по проекту контракт, который позволит компенсировать падение экспорта в Европу (до 45 млрд кубометров в 2023 году со 175-180 млрд кубометров в 2018-2019 годах), отмечают эксперты "Цифра брокер".

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), слабо "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2%).

Потребительские цены в Южной Корее в мае выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщило во вторник статуправление страны. Это минимальные темпы подъема с июля прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в апреле. Также она оказалась ниже среднего прогноза аналитиков в 2,8%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен в мае относительно предыдущего месяца составил 0,1% при ожидавшемся повышении на 0,2%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают сползать вниз, обновляя минимумы с начала февраля. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $77,16 за баррель (-1,5% и -3,4% накануне), июльская цена WTI - $72,9 за баррель (-1,8% и -3,6% в понедельник).

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+15,9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+13,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-8%), ГКХП (+7,7%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+7,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+7,3%).

Просели акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-17,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-9,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,18 млрд рублей (из них 1,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,06 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 817,09 млн рублей на акции банка ВТБ).

рк мв

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, GAZP, HYDR, IRAO, IRKT, LKOH, LNTA, MAGN, MGNT, MOEX, MRKS, MTSS, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, POLY, PSKB, ROSN, RUAL, SARE, SBER, SIBN, SLEN, SNGS, TASB, TATN, TGKN, TRMK, UNAC, USBN, VTBR, YNDX

SPB$#&: TCSG

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Опубликовано: /Финмаркет/
 


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