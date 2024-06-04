Вероятность подъема ставки ЦБР в июне составляет 20-30% - "Газпромбанк Инвестиции"

Вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 7 июня 2024 года составляет 20-30%, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года проведет очередное плановое заседание, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки. Сценарий снижения ставки мы не рассматриваем. Не исключаем повышения ставки, однако вероятность этого сценария оцениваем на уровне 20-30%. Может ли ставка вырасти позднее? Во-первых, будет важна динамика кредитования после 1 июля. Во-вторых, остаются и другие проинфляционные факторы, такие как ситуация на рынке труда, бюджетный импульс, - указывают эксперты в обзоре. - Инфляция пока только стабилизирована, но далека от целевых уровней. Поэтому, если регулятор сочтет, что текущих действий недостаточно, вполне вероятно, что он пойдет на дальнейшее повышение ставки. По нашей оценке, к концу 2024 года ставка останется на текущем уровне (16% годовых). Если и будет символическое понижение, то не ранее октябрьского заседания".

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