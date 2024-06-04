"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Аэрофлота" с целевой ценой 72,1 рубля за бумагу в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 30,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции "Аэрофлота" обладают потенциалом для роста на фоне увеличения пассажиропотока на внутренних и международных линиях, - пишет аналитик Полина Щукина. - В I квартале 2024 года компания получила чистую прибыль в совокупности с подъемом выручки на 54% г/г. Компания планомерно разрешает проблемы с эксплуатацией зарубежных самолетов, выкупает их у иностранных лизингодателей, а также закупает отечественные самолеты, заключая твердые контракты. "Аэрофлот" нацелен на создание хабов и региональных баз на юге России. Таким образом, ключевой фактор роста - наращение маршрутов, опережающий рост пассажиропотока, а также использование отечественной авиационной техники".

"Аэрофлот" - крупнейшая в России авиационная группа, которой принадлежат авиакомпания "Аэрофлот", региональные авиалинии "Россия" и лоукостер "Победа". По итогам 1-го квартала 2024 года группа заняла лидерское положение на российском рынке с долей 43,4% и долей на внутренних линиях 45,5%.

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