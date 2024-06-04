Долгосрочные перспективы котировок золота оптимистичны - "Мои Инвестиции"

Диапазон котировок золота в $2300-2400 за тройскую унцию выглядит равновесным в отсутствие новых катализаторов, при этом долгосрочные перспективы драгметалла оптимистичны, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цена золота за последние два месяца лишь краткосрочно опускалась ниже $2300 за тройскую унцию. Диапазон $2300-2400 выглядит равновесным для золота в отсутствие новых катализаторов. Чтобы цена вышла наверх, вероятно, потребуется эскалация геополитических рисков или внезапный обвал макроданных по США, - указывают эксперты. - Если говорить о рисках выхода вниз, то следует внимательно следить за ценами на нефть. Их заметное ослабление может поддержать экономический рост в США и продлить период высоких ставок - потенциально негативно для золота".

"Хотя инвестиции в золото не приносят дохода уже два месяца, мы продолжаем с оптимизмом смотреть на драгметалл в долгосрочной перспективе из-за неконтролируемого роста долга и инфляции в крупнейших экономиках", - отмечают аналитики телеграм-канала в комментарии.

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