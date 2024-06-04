Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Германии за май;

- производственные заказы США в апреле;

- число открытых вакансий на рынке труда США в апреле;

- Московская биржа опубликует объемы торгов за май;

- квартальные результаты Hewlett Packard Enterprise и Bath & Body Works;

- на Московской бирже стартуют торги акциями IVA Technologies;

- акционеры "Селигдара" обсудят дивиденды за 2023 год.

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