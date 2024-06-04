Возможен рост рынка акций РФ во вторник - ПСБ

Возможен рост российского рынка акций на торгах во вторник, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"После трех дней сильного падения индекс Мосбиржи готов хотя бы частично восстановиться. При благоприятном исходе он может подняться выше 3200 пунктов. Однако стоит понимать, что это лишь передышка, полноценное восстановление рынка, как мы считаем, на данный момент невозможно. По итогам заседания ЦБ РФ в ближайшую пятницу можно будет сказать точнее о сроках и вероятности дальнейшего роста индекса Мосбиржи", - пишет эксперт в комментарии.

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