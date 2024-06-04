Повышение дефицита бюджета на 2024г негативно для цен ОФЗ - ПСБ

Повышение Минфином РФ дефицита бюджета на 2024 год негативно для котировок рублевых гособлигаций, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Давление на котировки ОФЗ в понедельник сохранилось - доходности на сроке 1-5 лет выросли еще на 6-12 б.п., доходность 10-летнего выпуска не изменилась (14,96% годовых). Негативом для рынка стал пересмотр Минфином дефицита бюджета на 2024 год, который был повышен до 2,1 трлн руб. (1,1% ВВП) с 1,6 трлн руб. (0,9% ВВП), утвержденных сейчас. В результате факторов для снижения (как минимум) программы заимствований на текущий год у ведомства нет, в результате чего продолжительной паузы в аукционах ожидать не приходится, - отмечает эксперт. - Заседание ЦБ должно несколько снизить неопределенность на рынке относительной дальнейшей политики регулятора. В отсутствие фундаментальных факторов для разворота котировок классических ОФЗ рекомендуем сохранять основную позицию облигационного портфеля во флоатерах".

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