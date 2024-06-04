"Финам" снизил рейтинг акций NextEra Energy до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NextEra Energy до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $79 за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Бумаги американского гиганта "зеленой" энергетики достигли нашей целевой цены и подорожали на 31% с момента выхода прошлого обзора 21 марта текущего года. Тем не менее при существующих рисках мы считаем, что акции эмитента уже справедливо оценены рынком", - отмечает эксперт инвесткомпании.

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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