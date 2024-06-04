Brent ниже $78/барр.

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника без единой динамики. Фондовые индексы Азии слабо снижаются во вторник за исключением Hang Seng. Нефть продолжает дешеветь во вторник утром.

Фондовые индексы США закрылись с разнонаправленными изменениями по итогам торгов в понедельник.

Инвесторы продолжают строить прогнозы для дальнейшей траектории процентных ставок в США.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение ставок в Штатах до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны. "Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать [ставки] на текущем уровне более долгий период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", - сказал Кашкари.

Тем временем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM Manufacturing), в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,6 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в мае выросло до 51,3 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 50,9 пункта.

Акции Paramount Global (SPB: PARA) подорожали на 7,5% на сообщениях СМИ, что медиахолдинг Skydance Media улучшил предложение о покупке компании.

Цена бумаг Honeywell International (SPB: HON) выросла на 0,1%. Эта американская многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация улучшила годовой прогноз выручки после закрытия сделки по покупке бизнеса в сфере безопасности у Carrier Global Corp.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 4,9%. Ранее, на минувших выходных, компания представила чипы нового поколения.

Рыночная стоимость GameStop (SPB: GME), владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, подскочила на 21%. Накануне популярный в интернете розничный инвестор Кит Гилл опубликовал на платформе Reddit скриншот, предположительно указывающий на покупку им 5 млн акций компании общей стоимостью около $106 млн.

Акции JetBlue выросли в цене на 0,7% после того, как авиакомпания улучшила прогноз для выручки на текущий год: теперь она ожидает, что в текущем году этот показатель сократится на 6,5-9,5%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал снижение на 6,5-10,5%.

Стоимость бумаг китайского производителя электромобилей Nio (SPB: NIO) (SPB: NIO) на бирже в США опустилась на 0,2%, хотя компания отчиталась о росте поставок машин в 3,3 раза в мае в годовом выражении.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,3% и составил 38571,03 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,11% - до 5283,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,56% и составил 16828,67 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо снижаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только Гонконг.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 мск уменьшился на 0,2%.

Котировки акций Toyota Motor снижаются на 1,3%. Днем ранее автопроизводитель объявил о приостановке продаж трех моделей автомобилей, произведенных в Японии, из-за проблем с сертификацией. При тестировании этих автомобилей использовались методы оценки безопасности пешеходов и пассажиров, не соответствующие стандартам, сообщила компания.

В число лидеров снижения входят акции представителей финансовой сферы, включая Concordia Financial Group (-5,2%) и Chiba Bank (-5,1%), а также нефтепроизводителя Inpex (-3,7%).

Кроме того, дешевеют бумаги технологических компаний, в том числе Advantest (-0,5%), Lasertec Corp. (-3,6%), Screen Holdings (-1,3%), Socionext (-0,8%), SoftBank Group (-0,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Наиболее существенный подъем на Гонконгской фондовой бирже показывают акции автодилера Zhongsheng Group (+7,8%) и производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group (+6,4%).

Также растут в цене бумаги интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - на 4,4% и 0,8% соответственно, девелоперов China Resources Land и Longfor - на 4,3% и 3,8%, фармацевтических Hansoh Pharmaceutical Group и CSPC Pharmaceutical Group - на 4% и 3,3% соответственно.

Между тем котировки акций ритейлера Alibaba (SPB: BABA) снижаются на 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,7%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 2,4%, разработчика видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) - на 0,3%.

Котировки бумаг Great Wall Motor упали на 9,8% (максимальное падение за два года). Компания продала в мае 91,46 тыс. автомобилей, что на 9,5% ниже показателя за тот же месяц прошлого года и на 3,5% меньше апрельских поставок.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:18 мск потерял 0,6%.

Потребительские цены в Южной Корее в мае выросли на 2,4% в годовом выражении, сообщило во вторник статуправление страны. Это минимальные темпы подъема с июля прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,9% в апреле. Также она оказалась ниже среднего прогноза аналитиков в 2,8%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен в мае относительно предыдущего месяца составил 0,1% при прогнозировавшемся повышении на 0,2%.

Котировки бумаг производителя чипов и потребительской электроники Samsung Electronics растут на 0,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - снижаются на аналогичную величину.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 0,8% и 0,6% соответственно.

Акции нефтяных компаний также дешевеют, в том числе Woodside Energy - на 1,7%, Santos - на 1,8%.

Прибыли компаний Австралии в первом квартале упали на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев. Эксперты ожидали менее значительного сокращения - на 0,9%. По уточненным данным, в четвертом квартале 2023 года они увеличились на 7,1%, а не на 7,4%, как было объявлено первоначально.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник после падения до минимумов с начала февраля по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $77,80 за баррель, что на $0,56 (0,71%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на $2,75 (3,4%), до $78,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,66 (0,89%), до $73,56 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $2,77 (3,6%), до $74,22 за баррель.

Контракт на Brent завершил минувшие торги на самой низкой отметке с 5 февраля, WTI - с 7 февраля.

ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

Постепенная отмена дополнительных ограничений приведет к небольшому профициту топлива на мировом рынке в следующем году, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Groep Уоррен Паттерсон. При этом нефтедобывающие страны подчеркнули, что увеличение поставок может быть приостановлено, если рыночные условия будут этого требовать, подчеркнул он.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.