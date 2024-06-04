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04 июня 2024 года 08:53

Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне обвала на сырьевом рынке

Москва. 4 июня. Доллар США и юань укрепляются на Московской бирже утром во вторник, рубль слабеет с учетом резко просевших нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 27,55 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,55 коп. - до 12,28 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта наметила всплески ослабления к доллару и юаню, однако предложение в 89,32 руб./$1 в первые секунды торгов осталось самым высоким, тренд развития не получил. Валютные пары перешли в пассивный режим на фоне относительно уравновешенных противоречивых факторов. С одной стороны, рубль находится под давлением со стороны цен на нефть, которые рухнули в ходе предыдущей сессии до уровня февральских значений и продолжают снижение. Вместе с тем, противовесом продолжает выступать жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательства по реализации валютной выручки экспортерами. Кроме того, просадка сырьевого рынка отчасти компенсируется не исключенными из повестки перспективами повышения ключевой процентной ставки на заседании совета директоров ЦБ России 7 июня. Она не менялась с середины декабря прошлого года и составляет сейчас 16% годовых.

Участники рынка находятся в ожидании сигналов, способных вызвать заметные колебания курса валют, в том числе от Минфина России. В ближайшее время должны быть обозначены новые параметры операций на валютном рынке. В мае было принято решение о сокращении объема покупок иностранной валюты. С 8 мая по 6 июня министерство направит на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей. Это на 5,65 млрд рублей в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Способность рубля противостоять негативным фактором может быть вызвана также вероятным сокращением доли импорта из-за проблем с его оплатой.

Страны G7 и Евросоюз изучают способы более жесткого похода к банкам, которые помогают Москве уклоняться от санкций, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что "некоторые союзники рассматривают меры, направленные против кредиторов из третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений Банка России (CПФС), подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений".

Обсуждения проходят в преддверии июньского саммита G7 в Италии, на которой главы правительств намерены согласовать комплекс мер по более эффективному обеспечению соблюдения санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине, отмечается в сообщении.

В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ввести ограничения для финорганизаций, использующих СПФС для обхода санкций. Однако "несколько государств-членов ЕС выступили против полного запрета на использование СПФС из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и нанести ущерб отношениям с третьими странами".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,80 за баррель, что на 0,71% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,61 за баррель, что на 0,82% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В минувшие выходные группа ОПЕК+ приняла решение продлить действующие квоты по добыче нефти до конца 2025 года. Реакцию рынка могло вызвать решение ОПЕК+ постепенно отходить от добровольных ограничений с октября 2024 года. Дополнительные ограничения в 2,2 млн б/с, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник нет единого настроя: китайский CSI 300 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 снизился на 0,32%, гонконгский Hang Seng окреп на 0,11%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,47%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,11%.

Фондовые индексы США закрылись с разнонаправленными изменениями по итогам торгов в понедельник. Инвесторы продолжают строить прогнозы для дальнейшей траектории процентных ставок в США.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что снижение ставок в Штатах до установления контроля над инфляцией поставит под угрозу основы процветания страны. "Сейчас наиболее вероятным мне кажется, что мы будем держать [ставки] на текущем уровне более долгий период времени, пока не получим намного больше данных, которые так или иначе убедят нас в том, что базовая инфляция действительно замедляется", - сказал Кашкари.

Тем временем в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM Manufacturing), в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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