"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Магнит" планирует выплатить акционерам за 2023 год чуть более 42 млрд руб. или 412,13 руб. на акцию, что дает доходность при текущей цене около 6,2%, - отмечает эксперт. - Объем рекомендованной выплаты в точности совпадает с предыдущей рекомендацией, которая была обнародована в конце прошлого года. С учетом объемов сформированной нераспределенной прибыли РСБУ, которая по итогам 1К составила более 100 млрд руб., можно было предположить, что компания решит выплатить куда больше средств".

В целом финансовое состояние "Магнита", включая устойчивые денежные потоки, низкий долг и большой объем накопленных средств, позволяет выплачивать дивиденды без существенных затруднений, считает Михайлин. "По квазиказначейским акциям, которые теперь представляют около 30% капитала, дивиденды будут выплачиваться, но при этом средства останутся в компании, - подчеркивает аналитик. - Это потенциально позволяет "Магниту" рекомендовать больший размер выплат при фактическом их объеме на уровне прошлых лет. То есть если компания рекомендует распределить 85 млрд руб. двумя траншами, она фактически заплатит акционерам менее 60 млрд руб. Объем денежных средств на балансе ритейлера по итогам 2023 года составлял более 220 млрд руб. Наша рекомендация для акций "Магнита" - "покупать".

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