"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции ТКС с целью 3300 руб

"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3300 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Совет директоров ТКС Холдинг утвердил оценку Росбанка в 129,4 рубля в рамках сделки по поглощению. Данная оценка соответствует мультипликатору 1,05 относительно капитала Росбанка за 2023 год по МСФО. Мы позитивно оцениваем это решение. На фоне сильной отчетности и решения об оценке Росбанка, мы открываем идею "лонг с таргетом 3300 рублей", - пишут эксперты.

Также аналитики напомнили, что банк сильно отчитался за 1 квартал 2024 года: выручка +66% до 165,8 млрд рублей, чистая прибыль 22,3 млрд рублей (в IК23 - 16,2 млрд рублей)

"Упор на технологическое развитие, финансирование инноваций - главные фокусы в развитии холдинга. Благодаря этому происходит качественный рост бизнеса и базы клиентов", - резюмируют стратеги "КИТ Финанс Брокер".

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