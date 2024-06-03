Облигации Акрона серии БО-001Р-04 - высокая доходность и низкий риск - "Финам"

Облигации ПАО "Акрон" серии БО-001Р-04 - высокая доходность в юанях с низким риском, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Никиты Бороданова.

"При растущей популярности размещения юаневых выпусков российскими эмитентами выбор инвесторов становится шире с каждым годом. В основном юаневые облигации размещаются крупными компаниями, и если доходности первого эшелона выглядят не столь привлекательными для розничных инвесторов, то среди других эшелонов наблюдаются более интересные предложения. Особенно выделяется недавнее размещение компании "Акрон", которое имеет не только высокую доходность, но и более высокий кредитный рейтинг, а также более низкую долговую нагрузку по сравнению с другими эмитентами, предлагающими схожие уровни доходностей", - пишет эксперт.

"Акрон" - один из крупнейших российских холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.

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