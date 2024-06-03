"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Магнита

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Магнита", сообщается в комментарии аналитика Марии Сухановой.

"Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 412 рублей на акцию. Новость подтверждает возврат "Магнита" к регулярным выплатам, но, несмотря на удвоение чистой прибыли, дивиденды остались на уровне прошлого года с доходностью 5% - по нижней границе наших ожиданий. Сохраняем нейтральный взгляд: 3,8х EV/EBITDA 2024п, но рост выручки существенно отстает от конкурента, и дивидендная доходность невысока", - указывает эксперт.

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