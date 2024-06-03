ФРС, скорее всего, оставит ставки без изменений в июне - инвестбанк "Синара"

ФРС США, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений по итогам ближайшего заседания в июне, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Индекс расходов на личное потребление (PCE) в США в апреле вырос на 2,7% г/г, что соответствует прогнозам экономистов и совпадает с мартовским уровнем. Базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, прибавил 2,8% г/г. Рынок стал меньше рассчитывать на снижение ставок в 2024 году из-за более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в начале года, но соответствие прогнозам индексов потребительских цен и расходов на личное потребление за апрель внушает некоторые надежды", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.